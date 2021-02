Antonin Barak continua a brillare. Il Verona lo ha preso in estate dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Un'operazione vincente dell'Hellas, visto che il centrocampista è già a quota 5 gol e 3 assist in campionato. Ora il Verona lo valuta già 13 milioni e il prezzo è destinato a salire ancora.