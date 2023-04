Hellas Verona-Bologna (venerdì 21 aprile alle ore 20.45, in diretta streaming su Dazn e in tv su Sky Sport) apre la 31ª giornata di Serie A.



LE ULTIME - Zaffaroni deve fare a meno di Hrustic, Henry e Terracciano, Motta non può contare su Soriano, Cambiaso e Arnautovic.



PROBABILI FORMAZIONI



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Duda; Lasagna, Djuric.



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Soumaoro, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.