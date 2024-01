Il Verona è stato protagonista della prima operazione del mercato 2024 in Serie A: i gialloblù hanno venduto Hien all'Atalanta per otto milioni più bonus. Ma non è finita qui. Perché nella rosa di Baroni ci sono altri giocatori entrati nel mirino di diversi club e che potrebbero cambiare squadra. Tra questi Federico Bonazzoli, 14 presenze in campionato ma solo 5 dall'inizio; un gol, contro l'Empoli alla prima giornata.



CHI VUOLE BONAZZOLI - Sull'attaccante classe '97 ci sono Salernitana e Frosinone: i granata hanno avviato i primi contatti dopo il ritorno di Walter Sabatini, che l'aveva già portato in granata nell'estate 2021. In due stagioni aveva totalizzato quasi 60 partite e 14 gol, poi il trasferimento a Verona dove però non è riuscito a incidere. Ora può tornare a Salerno, ma occhio al Frosinone: il ds Angelozzi sta cercando un attaccante per sostituire Cheddira che andrà in Coppa d'Africa, l'unica punta di ruolo a disposizione è Kaio Jorge e serve quindi un'alternativa. Il profilo di Bonazzoli piace, anche se al momento non ci sono proposte concrete sul tavolo del Verona.