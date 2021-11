Verona-Cagliari è una delle quattro partite che inaugurano domani, alle 20.45, il programma della 15esima di Serie A. La squadra di Tudor ha visto interrompersi contro la Sampdoria una lunga striscia di risultati utili e vuole provare a ripartire dalla sfida contro un Cagliari disperato e a caccia di punti per lasciare l'ultimo posto in classifica.



LE ULTIME - Tudor perde Tameze - reduce da due gol consecutivi - la cui assenza si aggiunge a quelle di Frabotta, Hongla e Kalinic. In mediana spazio dunque a Ilic e Miguel Veloso, mentre in attacco Simeone parte favorito rispetto a Lasagna.



Mazzarri spera di recuperare Godin per affiancarlo a Caceres e Carboni, ma Ceppitelli è pronto a subentrare. Strootman va verso un'altra panchina, mentre in attacco Joao Pedro e Keita sono favoriti rispetto a Pavoletti.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn: gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.





PROBABILI FORMAZIONI





VERONA (3-4-2-1): Montipò; Günter, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; João Pedro, Keita.