Il Verona è caduto, male, in casa nel primo appuntamento ufficiale stagionale. L'1-4 incassato dal Bari ha messo già in difficoltà il neo allenatore Gabriele Cioffi. Queste le sue parole in conferenza stampa. "Iniziamo in salita, a una cornice così andava reso merito in maniera diversa. Dobbiamo solo ora stare muti e lavorare. Mi prendo le mie responsabilità. Ho fiducia nella società, sanno che servono tre o quattro acquisti, di cui due in difesa. Oggi ci è mancato tutto, senza voler essere maleducato. Ma sono positivo, perché in una piazza così si può fare soltanto bene".