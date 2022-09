Il tecnico del Verona Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio:



PICCOLI – “Recuperati Dawidowicz e Piccoli, con la Lazio avrò tutti a disposizione. È bello aver la possibilità di scegliere”.



DOIG – “Può fare anche il terzo dietro, ma questo è un discorso prematuro”.



LASAGNA – “Credo in Kevin come in tutta la squadra. Ogni giocatore ha il tempo, sia pur limitato, per dimostrare il suo valore. Arriva davanti alla porta, può essere più preciso, ma sono convinto che ci arriverà”.



VELOSO – “È una figura molto importante all’interno dello spogliatoio ed in campo. Ha qualità importanti, grande carisma”.



LAZOVIC – “Darko è un giocatore di calcio completo e lo puoi mettere in tutti i ruoli”.