L’allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli.” Siamo un cantiere aperto e ci troviamo ad aspettare dei giocatori non pronti. Si è parlato di prendere 3 o 4 giocatori di esperienza. Aspettiamo il 31 agosto. Sono fiducioso che la società intervenga. L’idea da metà giugno è di prendere 2 difensori e un centrocampista importante”.



SUL MODULO – “Il 3-5-2 è una scelta obbligata al momento per esaltare le caratteristiche che abbiamo ora. Se arrivassero 2 trequartisti cambiamo modulo”.



SU SIMEONE E BARAK – “Quando un giocatore sai che va via, lo tieni fuori. Se c’è dell’incertezza pure, anche perché non è in condizione”.



SUL’OBIETTIVO STAGIONALE – “Il Verona è in un momento di difficoltà e caos che non vedeva da 10 anni. In questi momenti c’è bisogno di stringere i denti e restare lucidi. L’obiettivo è la salvezza”.