Samuel Di Carmine, attaccante del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa 3-2 contro l'Atalanta: "Sono contento per la doppietta, per un attaccante è fondamentale. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo e il risultato ci lascia un po' di amaro in bocca".



SUI PUNTI - "Sicuramente. L'importante è fare punti, per raggiungere il prima possibile il traguardo della salvezza. Ci rimboccheremo le maniche".



SU JURIC - "Ha tantissimo carattere, tantissima grinta. La settimana ci fa spingere al massimo, nessuno deve rallentare e questa è la forza della squadra. Ha costruito un gruppo forte, i risultati sono il frutto di tutto questo".



IMPATTO CON LA SERIE A - "L'inizio è stato difficile. Mi sono infortunato subito, poi c'è stato il rigore sul palo con la Juve, poi un altro infortunio. Per fortuna ora i risultati stanno arrivando".



SORPRESA DEL CAMPIONATO - "All'inizio qualche paura ce l'avevamo, però con la voglia che ci ha trasmesso il mister settimana dopo settimana abbiamo visto che possiamo dare filo da torcere a tutti e siamo contenti".