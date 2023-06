Il futuro di Josh Doig è ancora tutto da scrivere. Nelle scorse ore il Bologna ha provato ad accelerare per l'esterno dell'Hellas Verona, ma gli uomini mercato rossoblù non sono ancora riusciti a trovare la quadra per portare a casa il giocatore. Per questo, spiega Sky Sport, nelle ultimissime ore si è inserito anche il Torino su di lui. Primi contatti già andati in scena e possibili aggiornamenti nelle prossime ore.