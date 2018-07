L'Hellas Verona ha intenzione di puntare nuovamente alla Serie A ed è al lavoro per un grande colpo in attacco. L'obiettivo, come riporta Sky Sport, è Samuel Di Carmine, centravanti che il Perugia vorrebbe blindare. Per il calciatore gli scaligeri avrebbero pronta un'offerta da 2,5 milioni, gli umbri ne vorrebbero però 3, e un ricco contratto per Di Carmine.