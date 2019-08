Davide Faraoni, difensore del Verona, parla a la Gazzetta dello Sport del suo passato all'Inter: "Nel settore giovanile nerazzurro era tutto magico. Mi allenavo con giocatori che avevano vinto tutto. Se non sei mentalmente strutturato, patisci nel momento di lasciare squadre così grandi. E se non sei pronto scivoli in basso. Risalire non è così facile, e forse mi è mancato un compagno che mi sostenesse in quei periodi. Ora io cerco di essere di sostegno ai più giovani. Arrivare e restare in Serie A sono entrambi difficili, ma è più complicato la seconda. E io voglio che la Serie A sia la mia casa".