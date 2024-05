Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali: c'è Bonazzoli, conferma per Nzola

10 minuti fa



Verona-Fiorentina scendono in campo alle ore 15:00 per l​a sfida valida per la 35ª giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali di Marco Baroni e Vincenzo Italiano



Le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina



VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Folorunsho, Duda; Serdar Lazovic, Bonazzoli; Noslin. All. Baroni



FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Parisi, Ranieri, Milenkovic, Faraoni; Duncan, M. Lopez; Castrovilli, Barak, Ikonè; Nzola. All. Italiano