(lunedì ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 31esima giornata di campionato, la 12esima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno altre 7 alla fine.VERONA (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.