Koray Gunter ha parlato dopo il suo rinnovo con il Verona, ufficializzato oggi: "Sono molto felice, è un onore per me avere quasi tagliato il traguardo delle 100 presenze con questa maglia, mi rende orgoglioso. Ringrazio il direttore sportivo e il presidente per la fiducia riposta in me, sono pronto a continuare a rappresentare questa maglia e questa città dando il massimo, come sempre. La maglia dell’Hellas è la più importante che ho vestito finora nella mia carriera. A Verona ho vissuto bellissime emozioni e ho costruito la mia famiglia, posso dire che i colori gialloblù ormai fanno parte di me. Stiamo lavorando duramente tutti insieme per raggiungere il nostro obiettivo. Il gruppo è unito, la squadra è formata sia da ragazzi di esperienza che da giovani di prospettiva. Insieme lavoriamo ogni giorno per raggiungere la quarta salvezza consecutiva".