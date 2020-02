Il Verona è tornato in campo in vista della prossima sfida di campionato contro il Cagliari : questo il report dell’allenamento apparso sul sito ufficiale dei gialloblù.



È proseguita oggi, mercoledì 19 febbraio, la preparazione dei gialloblù al match di domenica al Bentegodi (ore 15) contro il Cagliari. Allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, seduta mattutina con sessione di forza in palestra ed esercitazioni tattiche in campo.



Domani, giovedì 20 febbraio, è in programma una nuova seduta, non aperta al pubblico.