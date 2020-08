Matteo Paro, vice allenatore di Ivan Juric, ha parlato a DAZN dopo il ko del Verona contro il Genoa nell'ultimo match stagionale: "Nel primo tempo non abbiamo fatto male, ma abbiamo patito qualche seconda palla, qualche azione del Genoa. Nella ripresa credo meritassimo di segnare, ci dispiace per il risultato e per l'infortunio di Pessina: speriamo non sia niente di grave. Ma la squadra ha fatto una grande stagione e deve essere comunque contenta. Dispiace per il risultato di oggi".



PESSINA - "Devono ancora valutare. Ha preso una botta al ginocchio, speriamo non sia nulla di grave".



DIFESA - "Non è che abbiamo giocato male, perché la squadra creava situazioni. Ma quando lasciamo un metro all'avversario e non siamo al massimo rischiamo di prendere gol. E il Genoa nelle situazioni che ha creato è riuscito a segnare. La squadra nel complesso ha fatto una buona gara, ma è ovvio che se prendi tre gol qualche calo d'attenzione c'è stato. Dispiace per il risultato, perché credo meritassimo di fare gol".