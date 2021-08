Dopo il convincente 4-0 contro il Genoa al debutto in campionato,. La squadra di Di Francesco non è partita benissimo iniziando il campionato con un ko contro il Sassuolo e già stasera cerca il riscatto contro un'Inter che, considerando anche le amichevoli precampionato, non prende gol da cinque partite.- L'ultimo arrivato in casa Inter è El Tucu Correa, arrivato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto. L'argentino partirà dalla panchina così come anche l'ex di turno Dimarco. Sulle fasce ci saranno Perisic a sinistra e Darmian a destra, con Dumfries che partirà ancora dalla panchina.. Nel Verona debutto di Montipò tra i pali; a centrocampo non c'è Veloso squalificato, Di Francesco si affida alla coppia Ilic-Hongla con Faraoni e Lazovic sugli esterni. In panchina gli ultimi due acquisti Sutalo e Simeone, sorpresa in attacco dove insieme a Zaccagni e Barak ci sarà il classe 2002 Cancellieri, al debutto da titolare in Serie A.STATISTICHE E PRECEDENTI - Anche l'anno scorso le due squadre hanno giocato la gara d'andata al Bentegodi: vinse 2-1 l'Inter con le reti di Lautaro e Skriniar, nel mezzo il momentaneo pareggio di Ilic. Al ritorno 1-0 nerazzurro grazie al gol di Darmian.: Montipò Gunter, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Hongla, Lazovic; Barak, CancellierI; Zaccagni.: Di Francesco.: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.: Inzaghi.