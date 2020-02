Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita pareggiata 0-0 con l'Udinese: "Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bellissima partita. E' mancato solo il gol contro una squadra fisica, che veniva da un periodo negativo solo nei punti. E' stata una prestazione positiva, è stato bravo Musso a non farci segnare".



AVETE ATTACCATO MOLTO SULLA SINISTRA - "Volevamo portarli lì per poi magari andare dall'altro lato. Loro si abbassavano molto, ci chiudevano gli spazi. Non era facile, loro sono tosti, fisici. Nella ripresa abbiamo attaccato su entrambe le corsie".



AMRABAT SU DE PAUL - "Non volevamo dargli spazio perché sappiamo che è un gran bel giocatore".



MODI DIVERSI DI ATTACCARE - "Mantenere l'equilibrio così va bene. Ogni tanto si inserisce anche un centrale, stiamo facendo abbastanza bene".