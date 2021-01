Ivan, si è così espresso a Sky Sport dopo il 2-1 sul Crotone: "I numeri sono buonissimi, abbiamo fatto 7 punti contro squadre del nostro livello. Sono contento, felice: vedo che muoviamo meglio la palla, e anche nelle difficoltà del secondo tempo sentivo e vedevo una squadra giusta. Dobbiamo continuare così: la differenza tra vittoria e sconfitta è poca, bisogna stare attenti"."Ha fatto gol ed è importante, altre volte aveva fatto bene pure senza segnare. Ha margini allucinanti, anche con l'età, ora potrà tornare ad allenarsi al massimo. Zac deve continuare così, sciolto, perché i momenti passano: deve lavorare per mantenerlo più a lungo possibile"."Sinceramente vedo una squadra in costruzione e non so come si svilupperà, fin qua è stato un anno difficile, con grandi sacrifici di giocatori che ho messo fuori ruolo. Lo spirito c'è sempre stato, nelle ultime tre-quattro partite vedo muovere la palla bene e segnare bei gol. Siamo sempre un po' al limite in alcune zone di campo, quindi pensiamo a salvarci"."No, per me eravamo più forti. Questo non significa che non possiamo diventarlo, dipende anche dalla crescita di molti nella squadra"."Kalinic non gioca da 3 anni, Magnani da due, poi abbiamo tanti giovani... Se Zaccagni continua così, Barak cresce ancora e Kalinic trova la forma migliore, con i difensori che abbiamo tutti disponibili, allora può diventare interessante. Vogliamo migliorarci senza perdere lo spirito che ci ha portato ai punti anche senza gioco".