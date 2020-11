Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo fatto un buon primo tempo e anche una buona parte di secondo, con personalità. Poi siamo calati fisicamente, loro cercavano Ibrahimovic ed è diventata difficile. I ragazzi hanno fatto il massimo, devono andare sempre oltre il loro limite, non è sempre facile. Mi stanno sorprendendo, mi stanno dando tante soddisfazioni. Il bicchiere è tutto pieno, i ragazzi stanno facendo cose fantastiche. Ci sono tanti giocatori nuovi, non è facile, negli ultimi 30 minuti è mancata esperienza, conoscenza del campionato. Silvestri? Cresce giorno dopo giorno, grazie anche al lavoro dell'allenatore dei portieri. La Juve non è dominante come gli anni passati, per me le favorite sono Inter, Roma, Milan e Napoli favorite per lo scudetto".