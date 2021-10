credere che la stagione della Juve sia stata condizionata dai suoi errori, ormai sarebbe pretestuoso.: ammonito, è dalla sua parte che arrivano i pericoli più grandi, però ha il merito di trovare McKennie al posto giusto nel momento giusto.in debito di lucidità, ma non c'è nemmeno protezione dalla mediana.: almeno mena, nella Juve senza anima del primo tempo è già qualcosa.spiazzato dal retropassaggio sbilenco di Arthur sul primo gol, non fa male quando spinge (37' st Pellegrini sv).due anni a provare da terzino, torna Allegri e riprende a fare l'ala. Paradossalmente è molto meno pericoloso (25' st: avanti a spezzoni, gicoa sempre ma mai quanto vorrebbe. Dalla destra dovrebbe esprimersi al meglio, non ci riesce).a volte c'è, a volte non c'è. A Verona non c'era (13' stmezzo turno di riposo, ne aveva bisogno. Anche se pure la Juve ha troppo bisogno di lui. Quella palla all'89' però deve essere calciata in porta con tutta la forza che ha).: atteso per dare geometrie e coraggio alla manovra, comincia nel peggiore dei modi innescando il Verona per il gol del vantaggio (25' stla Juve è in fase di forcing, lui non accelera mai).un mistero. O forse è tutto proprio come sembra... (13' stAllegri gli dice che deve fare gol, ha eseguito quando ormai era troppo tardi)predica nel deserto, inizia a essere chiaro che da solo non ci riesca a vincere le partite. Però il problema è che è davvero troppo solo, predica nel deserto, si crea le occasioni e si ferma ancora sul legno: palo col Sassuolo, traversa e miracolo di Montipò col Veronadialoga con Dybala, qualche sponda giusta gli riesce. Però dovrebbe far gol, se non tira mai è impossibile. Riesce nell'impresa di beccarsi un giallo per proteste dopo una punizione fischiata a suo favore.All.la Juve entra in campo molle, completamente fuori partita. Cambia sempre formazione, la sbaglia più spesso di quando potrebbe permettersi. Se è vero che tanti giocatori non sembrano da Juve, è altrettanto vero che il colpo di mercato di Agnelli è stato proprio lui, che appare fuori fase proprio come fuori fase è tutta la squadra.