ci pensa lui a evitare danni ulteriori, decisiva una sua deviazione già in avvio sulla spizzata di Faraoni che poi si stampa sul palo, prosegue sventando ogni situazione pericolosa ma sul gol non può fare nulla e si aiuta con la traversa quando Lazovic sfiora il raddoppio. Con i piedi, però, è ancora rivedibile.si arrangia, spesso finisce a metà strada, tra i colpevoli in occasione del gol di Barak.comanda la difesa in una notte complicata, sbaglia qualcosa ma la sensazione è che possa anche farcela da soloil capitano è lui, un segnale riguardo l'emergenza bianconera. Tiene la posizione senza strafare, gioca anche bene ma poi si fa saltare in testa da Barak.giocando a tutta fascia gli manca il coraggio che spesso lo ha visto fare la differenza e se puntato soffre, ma la giocata che si trasforma nell'assist vincente per Ronaldo è di un calciatore ormai a livello top (41' stè in difficoltà. Psicologica e quindi tecnica, o magari fisica e quindi tecnica. Resta il fatto che sbaglia tanto e pure in maniera clamorosa. Però cresce nella ripresa, un segnale comunque positivo: quasi come Bentancur, atleticamente sta meglio e per ciò fornisce un apporto leggermente superiore almeno in fase di ripartenza: dovrebbe dare qualità, invece per un tempo sbaglia tutto o quasi. Nella ripresa è però lui a pescare col contagiri Chiesa in area nell'azione del gol (23' stuno spezzone da giocare a tutta birra per blindare il vantaggio, in realtà non entra in partita)non crea mai superiorità numerica, anche stavolta non approfitta dell'occasione come avrebbe dovuto.: prova a entrare nel vivo del gioco, non ci riesce in maniera decisiva ma quello di Verona sembra un passo avanti.la Juve si aggrappa a lui e non potrebbe essere altrimenti, è sempre così figuriamoci in un momento di emergenza come questo. Al primo vero pallone giocabile decide che è il momento di fare gol, il resto della squadra non lo difende. Difficile scrollarsi di dosso la sensazione dell'uno contro tutti.All.cambia la Juve perché non può fare altrimenti, alla fine aveva dieci giocatori titolari a disposizione più uno e opta per lasciare fuori McKennie. La Juve non gioca bene, eppure avrebbe comunque potuto (dovuto) vincere su un campo difficile come Verona una volta trovato il gol del vantaggio.