è il penultimo posticipo dellae andrà in scena a partire dalle 18.30 allo stadio Marcantonio Bentegodi. Da una parte i padroni di casa non trovano un successo dal 4 settembre e nonostante il cambio conin panchina la scossa non è ancora arrivata. Dall'altra gli ospiti didevono cavalcare il successo nel derby d'Italia con la Juventus e cercano la quinta vittoria in fila per restare a -10 dal Napoli.Ilha vinto due delle ultime cinque partite di Serie A contro la Juventus (2N, 1P); dal 2020 in avanti ha ottenuto più successi solo contro Spezia e Cagliari (tre) nella competizione. Laha vinto solo una delle ultime sette gare di Serie A disputate di giovedì (2N, 4P): 3-1 v Cagliari il 18 dicembre 2014.Ilha perso otto gare di fila in Serie A per la prima volta nella sua storia. Gli scaligeri hanno inoltre per la prima volta registrato 10 sconfitte nelle prime 13 partite di una singola stagione di Serie A. Lapotrebbe vincere cinque match di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra febbraio e luglio 2020 (sette in quel caso). L’ultima volta invece che i bianconeri hanno registrato cinque clean sheet consecutivi in Serie A risale al dicembre 2018 (sei in quel caso).- Wojciech(83%) e Mattia(82%) sono i due portieri con la percentuale più alta di parate nella Serie A 2022/23.ha realizzato quattro gol in tre partite contro il Verona in Serie A, solo contro Parma e Bologna (cinque reti) ha fatto meglio nella competizione. Contro i veneti ha trovato la sua ultima doppietta nel massimo campionato italiano, il 19 ottobre 2019 con la maglia del Napoli.(3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Hien; Suleman, Terracciano, Hongla, Doig; Kallon; Lasagna, Djuric. All.: Bocchetti: (3-5-2) Perin; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.