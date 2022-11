Quattro vittorie consecutive e zona Champions a solo due punti di distanza. La vittoria nel Derby d’Italia contro l’Inter ha riportato un po’ di sereno in casa Juventus, che in Serie A deve ritrovare quell’orgoglio messo in discussione dalle cinque sconfitte europee. Giovedì 10 novembre alle 18:30 Allegri e i suoi se la vedranno con il Verona, squadra crollata in classifica per una crisi di risultati micidiale: otto sconfitte consecutive per gli scaligeri e probabilmente la formazione di Bocchetti avrebbe preferito un avversario più morbido. Sulla lavagna scommesse i bianconeri sono favoriti, anche se il segno 2 è comunque alla quota alta di 1,66. Non è quindi così improbabile l’ipotesi che i veneti possano fermare la serie di risultati negativi, con il segno 1 a 5,75, il pareggio a 3,80 e la doppia chance 1X a 2,29. Lazio-Monza, ultima partita della quattordicesima giornata di Serie A, in programma per le 20:45, è invece una gara tra due squadre esaltate dai verdetti dell’ultimo weekend. I biancocelesti vincendo il derby di Roma si sono presi anche il terzo posto in classifica, i brianzoli proprio contro il Verona hanno ritrovato il successo dopo le sconfitte con Empoli, Milan e Bologna. È ovvio che i capitolini hanno dalla loro i pronostici della vigilia e il segno 1 vale quota 1,60, ma al Monza andrebbe bene anche il pareggio a 4,30, con il segno 2 all’Olimpico a 5,40.