Ivan Ilic è uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato. Il centrocampista del Verona aveva sul tavolo un paio di offerte: una dal Marsiglia e l’altra dal Torino. Proprio i francesi hanno fatto a lungo corsa di testa e parevano i favoriti per accaparrarsi il giocatore di scuola Manchester City.



Nelle ultime ore però è stato lo stesso Ilic a invertire la rotta. Ha scelto il Torino dove ritroverà l’ex allenatore Juric, nonostante l’offerta dei granata (14 milioni) fosse minore rispetto a quella dell’OM che arrivava a 15 più bonus. Un’altra chiave decisiva per la buona riuscita della trattativa è stata la trattativa, parallela, per Hien, centrale difensivo dell’Hellas che andrà anch’egli al Torino ma resterà, a differenza di Ilic, altri 6 mesi a Verona. Per Juric una pedina di sicuro affidamento che alimenta le speranze europee.