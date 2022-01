Kevin Lasagna non vuole lasciare l'Hellas Verona: "Voglio onorare fino in fondo il contratto che ho con il Verona. Qui mi trovo benissimo e la società ha fatto un investimento importante. D’altro canto, spererei di giocare il più possibile. Vorrei dimostrare in campo il mio valore. Oggi questo sta avvenendo e mi auguro duri il più possibile. Nella prima parte del torneo ho giocato poco ma ora voglio che mi vengano date le chance che merito", ha detto a L'Arena.