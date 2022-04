Montipò 6: amministra bene la gara. Nel secondo tempo poco chiamato alla parata, ma si dimostra sempre attento.Ceccherini 6: qualche incertezza in area di rigore. Meno reattivo nelle chiusure. Meglio nella ripresa.Gunter 5: suo il fallo di rigore. Nel complesso una gara disordinata, molte volte fuori tempo nelle chiusure.(dal 1' s.t. Sutalo 6,5: entra subito bene in partita. Sicuro ed efficace. )Casale 6: più attento alla fase difensiva, spinge meno del solito.Faraoni 5,5: più di una volta fa la scelta sbagliata nei passaggi. Poco nel vivo dell'azione.(dal 16' s.t. Depaoli 6,5: si propone con continuità con i compagni. Bene anche in fase di transizione difensiva.)Tameze 7: gioca un gran primo tempo, mentre nel secondo rallenta i ritmi ma gioca molto intelligentemente e si piazza su tutte le chiusure.Ilic 5,5: ci si aspettava di più da lui e dalla sua tecnica. Troppo compassato, osa poco.(47' s.t. Bessa: s.v.)Lazovic 6,5: parte con il freno a mano, ma nella ripresa si rifà. Più presente nel gioco, tenta spesso il dribbling e offre palloni interessanti agli attaccanti.Barak 5,5,: anche per lui non la migliore gara. Spesso viene anticipato sul nascere, mentre poche giocate degne di nota.(dal 16' s.t. Lasagna 6: qualche buona sponda e aiuta anche in difesa. Nulla di più però.)Simeone 5,5: non una partita brillantissima. Si smarca con difficoltà e non si rende molto pericoloso.Caprari 8: gara giocata ad altissimi livelli. Quando tocca palla si rende sempre pericoloso. Suo il meritato gol del pareggio.(dal 46' s.t. Veloso: s.v.)Allenatore: Tudor 6 : Verona che scende in campo un poco disordinato. Nel secondo tempo riprende le giuste distanze e fa meglio.