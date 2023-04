Montipò 7: non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Harroui. Tiene a galla l’Hellas in ben quattro occasioni nella ripresa. Strepitoso.Magnani 5,5: schierato sul centrodestra per raddoppiare il temibile Laurienté, in aiuto a Faraoni. Sta a guardare Harroui al momento del gol. A tratti impacciato, ma sfiora il gol di testa nella ripresa. Diffidato, si becca il giallo nel finale: salterà il Napoli.Hien 5,5: per accorciare sul corto perde completamente Harroui, che la butta dentro di testa. D’altra parte rispetta dignitosamente la consegna del giorno, ossia la marcatura a uomo su Pinamonti. Bravo anche a sporcare l’inserimento di Frattesi a inizio ripresa.Tameze 5,5: da braccetto di sinistra non è il massimo, lo dimostra emblematicamente quando viene saltato da Berardi nell’azione del gol. Meglio nella ripresa, nel suo ruolo.Faraoni 6: bel duello con Laurienté, davanti però ci arriva poco. Una sola volta e mancando la porta, prima del cambio.(67’ Kallon 6: un attaccante in più, per il forcing finale)Terracciano 5,5: nel primo tempo se la vede con Harroui, da mezzala destra, ma non ha colpe sul gol subito. Nella ripresa riparte da quinto di sinistra, al posto di Doig, poi passa a destra. Da duttile a confuso è un attimo.(80’ Gaich 7: dopo qualche errore di troppo, va a pressare come un matto Toljan e segna in pallonetto il gol vittoria, ringraziando Consigli.)Veloso 5,5: a uomo su Lopez, non riesce a rovinargli le trame, né a costruire come al solito.(45’ Ngonge 6,5: dà un po’ di brio al Verona, ma da lui ci si aspetta sempre il guizzo delle prime partite. Comunque, assist su corner).Duda 6: qualche scintilla con Frattesi, e tutto sommato lo limita, ma non propone altro nel primo tempo. Più dedito alla costruzione nella ripresa, spostato a destra.Doig 5: tenta di fregare Berardi sullo stop maldestro dell’esterno neroverde, ma sbaglia il tempo e gli consente di entrare in area nell’azione del gol del Sassuolo.(45’ Ceccherini 6,5: entra per arginare Berardi e invece trova di testa il gol del pareggio)Verdi 5,5: tanto svariare per nulla.(60’ Djuric 6: porta centimetri e apprensione nell’area neroverde)Lasagna 5,5: un tiro al volo dalla distanza al 55’ e una ripartenza delle sue. Partecipa alla festa.All. Zaffaroni 6,5: un tempo regalato ai neroverdi, con scelte di formazione molto discutibili, solo per avere parità numerica in mezzo al campo. Con i cambi nella ripresa, il Verona si distende, raggiunge il pareggio e alla fine batte il Sassuolo.