Montipò 6: poco impegnato nel primo tempo, non può fare nulla sui due gol.Dawidowicz 6,5: prova maiuscola dell’ex Palermo, dalle sue parti non passa nessuno. Chiusure puntuali.Magnani 6: ottima prestazione del centrale, mura un tiro pericoloso di Simy.(dal 1’ st Casale 6: entra bene, non commette sbavature)Gunter 5: pedina e limita Simy, si fa saltare in testa da Strandberg in occasione dell’1-2 e non legge l’inserimento di Coulibaly sul pari.Faraoni 6,5: spinge poco, ma è molto attento in fase difensiva. Mette la museruola a Ranieri, limita Ribéry quando bazzica dalle sue parti.Hongla 6: corre tanto e gestisce bene palla in mezzo al campo. Prezioso in fase di ripiegamento.Ilic 7: mette Caprari in area in occasione dello 0-1, grande qualità nel servire a Kalinic la palla del raddoppio. E’ suo il fallo, su Gondo, sulla punizione da cui nasce il gol della punta granata.(dal 1’ st Tamèze 6: mette muscoli nella mediana ed esce anche bene palla al piede)Lazovic 6: recupera palla a Kechrida sull’azione dello 0-2, fa buona guardia sulla corsia di destra.(dal 47’ st Cetin sv)Baràk 6,5: poteva essere più preciso al 10’, mette lo zampino nell’azione del raddoppio. Fa anche tanta fase difensiva, stampa sull’incrocio la punizione del possibile 2-3.Caprari 7,5: quando si accende succede sempre qualcosa. Serve l’assist a Kalinic, dai suoi piedi parte la palla gol per Baràk e l’azione del raddoppio.(dal 21’ st Bessa 5,5: entra ma combina poco)Kalinic 8: rapace d’area per lo 0-1, lavora molto con i compagni. Mette Baràk a tu per tu con Belec, il compagno non ne approfitta. Delizioso il lob sullo 0-2, il palo gli nega la tripletta ad inizio ripresa.(dall’11 st Simeone 6: prova a dare profondità, dà fastidio a Strandberg)All. Tudor 6: la sua squadra comincia molto forte, rischia più volte di segnare il tris. La pecca è proprio quella di non chiudere la partita, gli errori difensivi fanno il resto. La scossa però l’ha portata.