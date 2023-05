Verona-Torino 0-1



Montipò 6,5: tante, troppe parate per lui, che cerca praticamente da solo di tener in vita la gara.



Magnani s.v.

(dal 23' p.t. Coppola 5,5: errori soprattutto di posizione, che non gli consentono di chiudere in anticipo gli spazi.)



Hien 6: cerca di aiutarsi con il fisico quando il Torino attacca dalla sua parte.



Dawidowicz 5: troppe disattenzioni sin dai primi minuti. Concede troppo spazio agli attaccanti avversari.

(dal 1' s.t. Cabal 6: qualche distesa in avanti in velocità e poco più.)



Faraoni 5,5: parte bene, con intraprendenza, ma nella ripresa pare molto stanco e non riesce più a spingere e cercare giocate efficaci.

(dal 32' s.t. Depaoli)



Tameze 5,5: nel primo tempo tiene alta la squadra, ma anche per lui nella ripresa troppi errori tecnici e di lettura dei passaggi.



Abildgaard 5,5: quando arriva a ridosso dell'area di rigore, impatta spesso sui difensori.



Lazovic 5: venti minuti fatti bene, poi appena gli avversari prendono le misure e lo annullano. Appare molto stanco.



Ngonge 6: qualche cosa in attacco, ma troppo impreciso sotto porta.



Verdi 5,5: cerca di sfruttare le sponde di Djuric, ma sbatte contro il muro avversario.

(dal 1' s.t. Duda: s.v.)

(dal 15' s.t. Braaf: s.v.)



Djuric 5,5: tante giocate di sponda ma sotto porta mai pericoloso.





All. Zaffaroni 5: Verona troppo timido, dopo un inizio di gara abbastanza buono. Nel complesso però ci vorrebbe uno scatto di orgoglio maggiore.