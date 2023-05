Montipò 5: ha fatto il massimo per difendere la propria porta da tiri e conclusioni avversarie che arrivavano da tutte le parti, ma senza successo.Magnani 5: molto lento nelle giocate, non riesce a chiudere quasi mai sugli avversari.Hien 4,5: una gara molto disordinata. Dzeko riesce a trovare svariati spazi ed anche la comunicazione con i compagni è pessima.(dal 17' s.t. Coppola 5,5: fa certamente qualcosa in più rispetto ai compagni, senza però incidere più di tanto.)Ceccherini 5: inizia in modo abbastanza convincente, poi però si perde come il resto della squadra. Troppo distratto nelle chiusure, soprattutto quando gli avversari avanzano in più uomini.(dal 37' s.t. Cabal:s.v.)Faraoni 5: viene chiuso bene dai nerazzurri. Non riesce a giocare il pallone con velocità, ma spesso si intestardisce con scelte difficili e inutili.Tameze 6: prova a lottare fino all'ultimo, anche quando i giochi sono ormai fatti. Polmoni d'acciaio.Abildgaard 5,5: prova a farsi spazio tra le tante maglie avversarie concentrate nella sua zona. Poco efficace soprattutto in fase di ripiegamento.Depaoli 5: veramente poca cosa. Palloni spesso buttati, errori tecnici elementari e di posizione in campo.Verdi 6: unico a rendersi un minimo pericoloso. Sfiora il gol ancora sullo 0-0 e si dà da fare per tutto il primo tempo.(dal 1' s.t. Duda 5: non apporta grandi cambiamenti alla squadra.)Lazovic 5,5: qualche timida azione offensiva e qualche timido dribbling. Buono comunque il dialogo con Verdi.(dal 1' s.t. Doig 5: entra a giochi quasi oramai chiusi. Tenta alcune giocate soprattutto su calcio da fermo ma nulla di pericoloso.)Gaich 4,5: sempre anticipato dagli avversari, non trova la via della conclusione.(dal 24' s.t. Djuric 5: non riesce a rendersi mai davvero pericoloso.)All. Zaffaroni. 4,5: squadra che per almeno 10' rimane in campo, per poi essere surclassata anche sul piano mentale.