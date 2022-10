è il postiticipo domenicale della 10a giornata di campionato e al Bentegodi come sempre è accesissimo il clima sugli spalti e in campo.vi racconta la moviola live degli episodi arbitrali più discussi.MASSABRESMES – VECCHIIV: MARCHETTIVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSIC'era fallo di Tomori su Henry. Massa non fischia e lascia correre lanciando il contropiede dei rossoneri, ma in caso di gol non sarebbe stato convalidato.Regolare il gol del Milan. L'errore in impostazione è del Verona e sul cross di Leao, nonostante Veloso tocchi la palla con la mano, l'autogol è regolare perché da regolamento è un gol segnato dalla squadra in attacco a non poter essere convalidato.Regolare anche il gol di Gunter che calcia a giro e trova una deviazione maldestra di Gabbia che era liberissimo in area.34' Rimane a terra Olivier Giroud dopo un contrasto con Veloso. Il centrocampista atterrando da un salto aereo gli calpesta lo scarpino destro, ma l'intervento è totalmente involontario, giusto non fischiare.Leao entra in area e fronteggiato da 3 avversari si lascia cadere chiedendo un rigore che però è giusto non concedere.Giusto il giallo a Magnani che stende con un brutto intervento in scivolata Origi lanciato in verticaleProtesta il Milan per il calcio d'angolo concesso al Verona. Tatarusanu non blocca, ma è disturbato da Piccoli che gli salta addosso.Giallo generoso per Faraoni, che interrompe si un'azione del Milan fallosamente, ma non era una chiara ripartenza.Tutto regolare sul gol del Milan con le posizioni di Rebic e Tonali perfettamente in giocoProtesta il Verona con Depaoli per un possibile tocco di mano in area del Milan. Il var controlla e lascia proseguireAltre proteste del Verona per mani in area di Pobega. La palla colpisce il gomito del centrocampista, ma è attaccato al corpo ed è giusto non fischiare