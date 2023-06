Nome nuovo per la panchina dell'Hellas Verona. Lo svela il quotidiano L'Arena: si tratta di Paolo Vanoli, allenatore che quest'anno ha raggiunto i play-off di Serie B alla guida del Venezia. Classe '72, Vanoli è rientrato in Italia nella scorsa stagione dopo aver guidato lo Spartak Mosca in Russia. Rappresentato da Andrea D'Amico, lo stesso agente di Salvatore Bocchetti, Vanoli è l'ultima idea del ds Sean Sogliano che entro qualche giorno scioglierà le riserve sul nuovo allenatore. In attesa di capire se la coppia Zaffaroni/Bocchetti verrà o meno confermata, entra in scena una nuova candidatura che - si legge - nelle gerarchie della società di patron Setti ha superato Marco Baroni.