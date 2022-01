Via vai sul mercato in difesa dell'Hellas Verona. In uscita Magnani è destinato alla Sampdoria, mentre la Lazio resta in pressing su Casale. Secondo la Gazzetta dello Sport, al club veneto piace l'olandese del Chelsea, Xavier Mbuyamba (classe 2001). Intanto lo Young Boys ha chiesto il centrocampusta svizzero Kevin Ruegg (classe 1998).