Miche Ngonge, papà del calciatore del Verona Cyril, ha parlato in un'intervista a calciohellas.it a proposito del futuro del ragazzo: "L’agente ha incontrato la Fiorentina, è vero. Ero un po’ sorpreso e convinto che dovesse rimanere all’Hellas ma dopo la stagione che ha fatto alcune squadre si sono interessate a lui. Penso che possa fare un passo avanti. Quando un club come la Fiorentina chiede informazioni su di te non devi fare altro che ascoltare la proposta. Bologna? Le speculazioni non mi piacciono, siamo nella fase iniziale del calciomercato e normalmente il mercato in Italia si accende alla fine. L’agente mi ha detto che ha parlato con il direttore sportivo del Bologna ma è stato soltanto un confronto, nessuna vera offerta".



LA PISTA ESTERA - Non credo che Cyril andrà all’estero. Ama l’Italia e gli piace Verona. Rimarrà nel vostro Paese al 100%. Prezzo? Non sappiamo ancora bene a che prezzo potrebbe lasciare Verona. I gialloblù devono ricostruire la rosa e se altre squadre si propongono studieremo l’offerta, non è un problema. Ora il suo contratto è con l’Hellas. Vedremo