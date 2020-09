Gli uomini mercato dell’Hellas Verona stanno cercando in queste ore di puntellare un reparto fondamentale per il gioco di Juric, il centrocampo. Il nome caldo è quello del centrocampista classe ’94 Antonin Barak, lo scorso anno in prestito al Lecce ma di proprietà dell'Udinese.



Il ceco in puglia non ha trovato sempre grande spazio per esprimere le proprie qualità e, anche a causa degli infortuni, ha messo a referto solo 16 presenze, impreziosite da due gol e 1 assist.



Sul giocatore, secondo il Messaggero Veneto, ci sarebbe, dunque, il forte pressing degli scaligeri che avrebbero già formulato un’offerta di 10 milioni di euro per chiudere l’affare.