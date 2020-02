In casa Hellas Verona, gialloblù in campo oggi, mercoledì 12 febbraio, per proseguire la preparazione in vista della partita di domenica 15 febbraio (ore 12.30) contro l’Udinese. La squadra di mister Juric, presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera, ha svolto una seduta mattutina caratterizzata prima da un lavoro di forza in palestra e, successivamente, da riscaldamento tecnico, possesso palla e partite a campo ridotto sul campo.

Domani, giovedì 13 febbraio, è prevista una nuova seduta, non aperta al pubblico.