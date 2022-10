Dopo il successo in Finlandia contro l'HJK Helsinki, in Europa League, la Roma affronta il Verona al Bentegodi prima della decisiva gara contro il Ludogorets. Nei giallorossi, spazio ad Abraham davanti, supportato da Pellegrini e Zaniolo per non perdere contatto con le prime della classe. I gialloblù di Bocchetti, reduci dalla sconfitta contro il Sassuolo, ripartono da Henry e Kallon. Calcio d'inizio lunedì alle 18:30 (diretta su Dazn). Di seguito le probabili formazioni:



VERONA (3-4-1-2): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi; Kallon, Henry. All. Bocchetti



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho