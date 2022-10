La 12a giornata di Serie A si chiude oggi con le ultime due gare. Alle 18.30 è in programma la sfida tra. I giallorossi hanno il terzo miglior rendimento in trasferta dopo Napoli e Atalanta, quattro vittorie su sei partite e la voglia di dare continuità all'ultima vittoria in Europa League contro l'Helsinki. Con 21 gol subiti, i gialloblù hanno la terza peggior difesa del campionato dopo Cremonese e Spezia.- Bocchetti ha scelto Hien in difesa al posto di Magnani, Depaoli preferito a Doig sulla fascia sinistra con Faraoni dall'altra parte e la coppia Tameze-Veloso in mezzo.. Kumbulla si era candidato per una maglia da titolare ma Mourinho sceglie ancora Smalling, Mancini e Ibanez in difesa, a sinistra c'èe sulla fascia opposta Karsdorp preferito ad El Shaarawy. Davanti con Pellegrini e Abraham c'è Zaniolo e non Belotti.Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Veloso, Hongla, Depaoli; Tameze, Kallon; Henry.. Bocchetti.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.: Mourinho.