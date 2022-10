I principali episodi da moviola di Verona-Roma.



H. VERONA – ROMA Lunedì 31/10 h. 18.30

SACCHI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: BARONI

VAR: MARESCA

AVAR: AURELIAN



41' - Proteste di Zaniolo che chiedeva il secondo giallo a Ceccherini. Il difensore del Verona infatti dopo un contatto rischia di calpestare Zaniolo, fermo a terra. Partita che si è innervosita.



34' - Espulso Dawidowicz per un brutto intervento scomposto ed in ritardo su Zaniolo. L'arbitro non aveva visto il fallo inizialmente e dopo essere stato richiamato dal Var mostra il rosso al giocatore del Verona.



27' - Buono il gol di Dawidowicz. Il giocatore del Verona tocca il pallone sul tiro di Faraoni partendo da posizione regolare. Lungo controllo del Var per un possibile tocco di Henry che era al di là di tutti. L'attaccante però non colpisce il pallone e non viene giudicato di ostacolo a Rui Patricio.