Il 6-0 subito al Bentegodi dall'Hellas Verona contro l'Inter rappresenta un record storico, in negativo, per i gialloblù. Gli scaligeri, infatti, non avevano mai subito più di cinque gol in una gara casalinga in Serie A.