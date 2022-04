Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Dazn prima della gara in casa dell'Inter:



"Sarebbe bello vincere qua, non ci siamo mai riusciti sotto la mia presidenza... Sappiamo però di partire da sfavoriti. Abbiamo costruito negli anni la nostra dimensione: all'inizio dell'anno questa dimensione non c'era, e abbiamo deciso di cambiare subito, facendo per bravura o per fortuna una bellissima cosa. Simeone? E' un giocatore da Verona, che ha garra. Il tipo di giocatore che qua piace molto, per il futuro vediamo".