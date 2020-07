Brutte notizie per il. Si è infatti rivelato più grave del previsto l’infortunio occorso a Marashnell’ultima partita. Per il difensore centrale lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.Ecco il comunicato della società scaligera, che non specifica i tempi di recupero: “Gli esami strumentali e le visite specialistiche cui il calciatore si è sottoposto nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 luglio, hanno evidenziato che Marash Kumbulla ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili".