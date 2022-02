Protagonista assoluto con una tripletta nella sfida col Venezia, il centravanti dell'Hellas Verona Giovanni Simeone ha parlato a DAZN al termine del match: " Abbiamo fatto una grandissima partita, era molto difficile. Sono stati sempre li fino alla fine, devo fare complimenti a squadra, staff e chi ci sopporta. Stiamo un grandissimo lavoro?



Vi aspettavate di essere già a 40 punti?

"La salvezza è il nostro obiettivo, manca ancora tantissimo, lotteremo in ogni partita. 40 punti non vogliono dire niente solo che prendiamo molta più forza per continuare a fare bene".



Quanto ti mancava segnare?

"Mi serviva il gol più a livello personale ma per un'attaccante non è importante solo il gol, è importante anche aiutare la squadra e dare tutto per i compagni".



Il gruppo è la vostra forza?

"Si vede dentro il campo l’energia che abbiamo. Il nostro è un gruppo molto bello e mi rende felice perché mi sembra di giocare qui da tanto tempo. Mi danno tutto e io voglio fare lo stesso"



Quanto è importante per te Tudor?

"Oltre che un grande allenatore, è una persona bravissima con cuore che trasmette qualcosa di più. Da qualcosa in più ai giocatori"