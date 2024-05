Verona-Torino: Henry espulso dopo il fischio finale

, attaccante dell', è stato espulso per proteste dall'arbitro Marinelli subito dopo il fischio finale del match perso dagli scaligeri al Bentegodi contro il Torino. Ad Henry, nei minuti finali del match, era stato annullato un gol di testa per una spinta (leggera) su un avversario.Hellas Verona-Torino 1-2Marcatori: 22' s.t. Swiderski, 32' s.t. Savva, 38' s.t. PellegriVERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani (dal 18' s.t. Silva), Dawidowicz, Coppola; Centonze, Duda, Serdar (43' s.t. Henry), Cabal (dal 36' s.t. Vinagre); Noslin, Lazovic (dal 18' s.t. Suslov); Bonazzoli (dal 18' s.t. Swiderski). All. Baroni.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda (10' s.t. Linetty), Lovato, Masina (dal 21' s.t. Dellavalle); Bellanova (dal 25' s.t. Savva), Tameze, Ilic, Rodriguez (dal 11' s.t. Lazaro); Ricci; Sanabria, Zapata (10' s.t. Pellegri). All. Juric.Arbitro: MArinelliAmmoniti: 38' p.t. Noslin, 44' p.t. Magnani, 48' s.t. Pellegri, 48 s.t. Suslov, 49' s.t. LinettyEpulsi: 46' s.t. Henry