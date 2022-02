Igor Tudor, tecnico dell'Hellas Verona, commenta a DAZN la vittoria per 3-1 sul Venezia: “Bel Verona, siamo una squadra forte che ha raggiunto la salvezza e sono contento, questo era l'unico vero obiettivo nostro. Fa piacere averlo raggiunto così in anticipo, è stata una bella gara decisa dalla tripletta di un giocatore importante, siamo contenti perché non faceva gol da un po’ e si merita tutto il meglio”.



Abbraccio sul terzo gol?

“A me è piaciuto più l’abbraccio di squadra, dovreste conoscerlo per capire che persona è. Poi è un giocatore forte, è solo questione di momenti. Si è allenato bene in settimana, era sorridente anche oggi. Ha fatto grandi cose anche prima dei gol, sono stati bravi anche i suoi compagni. Lasagna gli ha fatto un grande assist".



Ora qual è il vostro obiettivo?

"Provare a vincerne più possibile, quello è il nuovo obiettivo?



Come sta Barak?

"Ha avuto questo problema dall’inizio, da valutare bene di cosa si tratta. Mi sembra l’anca non posso dirlo con precisione



I cambi sono stati determinanti?

“Anche durante la settimana si allenano bene, oggi mancavano tre difensori, chi ha giocato oggi ha fatto una grande gara. Coppola ha 20 anni non è facile giocare cosi a uomo con Henry, se lo è messo in tasca e gli fa onore. E un ragazzo serio e questa cosa gli farà ben