Sogni europei contro tranquillità salvezza. Verona-Udinese, gara valida per la 25esima giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno darà vita ad una gara ricca di intrecci con i padroni di casa di Igor Tudor vogliosi di riscatto dopo il ko contro la Juventus e gli ospiti di Gabriele Cioffi in ripresa nelle ultime due gare dopo i passi falsi contro Atalanta e Juventus.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Udinese, calcio d'inizio domenica alle 15 al Marcantonio Bentegodi di Verona, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Dazn. Stesso discorso vale per lo streaming attraverso i dispositivi mobile e pc da cui si potrà accedere all'app.



PROBABILI FORMAZIONI -

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Ilic, Barak; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Marì; Molina, Jajalo, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.