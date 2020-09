Il Verona ha ceduto ufficialmente il centrocampista classe ’99 Aleksejs Saveljevs al Mantova.Questa la nota ufficiale del club scaligero:



Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Mantova 1911, neopromosso in Serie C, il diritto alle prestazioni sportive di Aleksejs Saveljevs, 21enne centrocampista lettone al quale il Club gialloblù augura le migliori soddisfazioni professionali per il prosieguo della sua carriera sportiva.