La notizia della positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini ha ovviamente obbligato il Verona a sospendere in via precauzionale ogni attività e attivarsi per mettere in atto ogni misura preventiva dato che il club ha affrontato proprio la Sampdoria nell'ultimo turno di campionato.





IL COMUNICATO - Hellas Verona FC rende noto che, a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attività agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblù si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.