Dopo la sconfitta casalinga contro il Torino, il tecnico delMarcoha parlato a DAZN:"Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali poi le opportunità per pareggiarla ne abbiamo avute. Ci è mancata un po' di lucidità. Siamo stati imprecisi nella conclusione o nell'ultimo passaggio. All'inizio abbiamo patito qualche duello, questo è stato quello che ha condizionato la gara. Poi nel secondo tempo è stata una gara condizionata da quattro infortuni e quattro cambi obbligati. E' logico che per forza di cose diventa una partita diversa dalle altre ma abbiamo sopperito bene. Siamo arrivati alla fine creando opportunità, la squadra non ha mollato e tenuto duro. Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti"."Questo indubbiamente sì. Noi siamo in una situazione psicologica diversa rispetto al Torino e in questo tipo di partite pesa. Nelle restanti tre gare dobbiamo avere la forza, la lucidità e il carattere di sopperire a questa cosa. Saranno tre gare dove da un punto di vista nervoso si spenderà molto. E' tanto che rincorriamo questo obiettivo e rispetto alle altre squadre abbiamo questo gap da colmare perchè la nostra rincorsa dura dal 4 gennaio. La nostra spesa fisica e nervosa è stata superiore rispetto alle altre. C'è però la ferma determinazione di arrivare fino in fondo"."E' logico che il valore dell'avversario è importante. Sappiamo di giocare contro una squadra che ha grande individualità, che ha grande organizzazione di gioco e che è una grandissima realtà. Le difficoltà della gara le conosciamo però la squadra sarà sicuramente in grado di acciuffare tutte le energie fisiche e nervose per fare tre grandi partite da qui alla fine".